Росія знову атакувала Україну дронами: як відпрацювала ППО

ППО збивала ворожі безпілотники у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях.
Російська війська вкотре атакували Україну безпілотниками в ніч проти 14 листопада, Загалом ворог запустив 59 дронів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Так, звечора і вночі російські загарбники атакували Україну 59-ма ударними безпілотниками типу Shahed та дронами невстановленого типу. Ворог запустив їх із району Курська.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 21 безпілотника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях.
Ще 38 ворожих дронів було локаційно втрачено.
Нагадаємо, росіяни атакували Полтавщину безпілотниками. Були удари по промисловому обʼєкту в Миргородському районі.
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