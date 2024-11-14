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Росія знову атакувала Україну дронами: як відпрацювала ППО

Росія знову атакувала Україну дронами: як відпрацювала ППО

Сили ППО збили 21 безпілотник

ППО збивала ворожі безпілотники у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях.

Російська війська вкотре атакували Україну безпілотниками в ніч проти 14 листопада, Загалом ворог запустив 59 дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Так, звечора і вночі російські загарбники атакували Україну 59-ма ударними безпілотниками типу Shahed та дронами невстановленого типу. Ворог запустив їх із району Курська.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 21 безпілотника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях.

Ще 38 ворожих дронів було локаційно втрачено.

Нагадаємо, росіяни атакували Полтавщину безпілотниками. Були удари по промисловому обʼєкту в Миргородському районі.

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