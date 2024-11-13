Ворог атакував Полтавщину БпЛА: що відомо про наслідки

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Росіяни атакували Полтавську область безпілотниками, що ударили по промисловому обʼєкту в Миргородському районі.

Про це йдеться у повідомленні голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

За попередньою інформацією, без постраждалих.

Раніше стало відомо, що до Білорусі залетіли 12 "Шахедів". Зазначається, що це було вже вчетверте, коли БпЛА РФ залітали до Білорусі. Однак 13 листопада білоруські ВПС уперше за ці дні підняли в небо авіацію — вранці з Барановичів злітав винищувач.

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