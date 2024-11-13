В окупованому Криму "самовільно" обвалився автомобільний міст: відео

У момент інциденту на мосту була вантажівка та легковик.

У середу, 13 листопада, на території окупованого Криму обвалився міст через залізничну колію на автодорозі Джанкой – Маслово.

Відео з місця події публікують Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно вантажівку, яка стоїть на обваленому мосту та легковик, який перекинувся на дах, упавши донизу.

В окупованому Криму обвалився автомобільний міст

У момент інциденту інших транспортних засобів на мосту начебто не було.

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Постраждали двоє людей, один із постраждалих - у тяжкому стані.

Точної причини цього інциденту наразі не називають. Представник окупаційного уряду, так званий “міністр транспорту Криму” Олександр Овдієнко заявив, що міст обвалився “самовільно”.

Для продовження руху транспорту влаштовано об'їзд через населені пункти: Маслово – Завіт-Ленінський – Єрмакове.

Місце розташування обваленого моста на карті

Нагадаємо, у Севастополі ліквідували ще одного воєнного злочинця – керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ Валерія Транковського. Його автомобіль вибухнув під час руху окупованим містом.

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