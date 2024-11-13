Фронт і новий План стійкості для України – головне зі звернення Зеленського

Зеленський провів наради щодо пунктів внутрішнього Плану стійкості.
Ввечері 13 листопада президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.
Робота ППО
Глава держави подякував воїнам ППО з різних видаів і родів сил, які здійснюють захист неба.
"Щоночі, щодня – збиття російських "шахедів" і ракет. Сьогодні вранці збили російську балістику. Це вагомо. Кожен такий успіх – це порятунок життів наших людей", – сказав він.
Зеленський запевнив, що влада працює, аби додатково збільшити постачання засобів ППО від партнерів. Стратегічна мета – досягти такого практичного рівня, щоб в Україні, могли виробляти необхідні для системи протиповітряної оборони та протиракети.
Розмова з Шольцом
Президент говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. За його словами, Німеччина – лідер у підтримці саме ППО. Сторони обговорили зараз постачання ще однієї системи IRIS-T і роботу над розвитком повітряного щита.
Також вони обговорили формат "Рамштайну" і підготовку зустрічі "Групи двадцяти" в Бразилії вже наступного тижня.
Фронт
Зеленський заслухав доповідь головкома Сирського. Найбільше уваги приділили Донеччині. А також спробам окупантів розширити наступальні дії, зокрема це Купʼянський напрямок;
Зеленський відзначив такі бойові бригади:
- 24-та окрема механізована бригада,
- 44-та окрема артилерійська,
- 60-та і 65-та окремі механізовані,
- 68-ма окрема єгерська,
- 102-га, 124-та і 126-та бригади ТрО,
- 128-ма окрема гірсько-штурмова,
- 406-та окрема артилерійська бригади.
План стійкості України
Зеленський анонсував новий План – внутрішній План стійкості України. За його словами, цей план "наповнить внутрішньою силою все те, що представили партнерам у Плані перемоги".
"Сьогодні були наради з урядовцями, керівниками державних компаній, а також відповідальними в Офісі Президента за напрямами, секретарем РНБО. Включаємо в документ і те, що пропонували громадські організації. Триватимуть і надалі такі обговорення з усіма, чия експертиза може підтримати державу. Потрібен детальний, доктринальний підхід. Щоб наша держава зараз вистояла. І треба дотиснути Росію до чесного миру. Обов’язково всі внутрішні сили консолідуємо", – підсумував глава держави.
Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа про швидке закінчення війни.
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