Фронт і новий План стійкості для України – головне зі звернення Зеленського

Ввечері 13 листопада президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Робота ППО

Глава держави подякував воїнам ППО з різних видаів і родів сил, які здійснюють захист неба.

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"Щоночі, щодня – збиття російських "шахедів" і ракет. Сьогодні вранці збили російську балістику. Це вагомо. Кожен такий успіх – це порятунок життів наших людей", – сказав він.

Зеленський запевнив, що влада працює, аби додатково збільшити постачання засобів ППО від партнерів. Стратегічна мета – досягти такого практичного рівня, щоб в Україні, могли виробляти необхідні для системи протиповітряної оборони та протиракети.

Розмова з Шольцом

Президент говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. За його словами, Німеччина – лідер у підтримці саме ППО. Сторони обговорили зараз постачання ще однієї системи IRIS-T і роботу над розвитком повітряного щита.

Також вони обговорили формат "Рамштайну" і підготовку зустрічі "Групи двадцяти" в Бразилії вже наступного тижня.

Фронт

Зеленський заслухав доповідь головкома Сирського. Найбільше уваги приділили Донеччині. А також спробам окупантів розширити наступальні дії, зокрема це Купʼянський напрямок;

Зеленський відзначив такі бойові бригади:

24-та окрема механізована бригада,

44-та окрема артилерійська,

60-та і 65-та окремі механізовані,

68-ма окрема єгерська,

102-га, 124-та і 126-та бригади ТрО,

128-ма окрема гірсько-штурмова,

406-та окрема артилерійська бригади.

План стійкості України

Зеленський анонсував новий План – внутрішній План стійкості України. За його словами, цей план "наповнить внутрішньою силою все те, що представили партнерам у Плані перемоги".

"Сьогодні були наради з урядовцями, керівниками державних компаній, а також відповідальними в Офісі Президента за напрямами, секретарем РНБО. Включаємо в документ і те, що пропонували громадські організації. Триватимуть і надалі такі обговорення з усіма, чия експертиза може підтримати державу. Потрібен детальний, доктринальний підхід. Щоб наша держава зараз вистояла. І треба дотиснути Росію до чесного миру. Обов’язково всі внутрішні сили консолідуємо", – підсумував глава держави.

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа про швидке закінчення війни.

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