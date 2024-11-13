"Території в обмін на мир": європейські союзники України почали говорити про припинення війни — WP

Серед європейських союзників спостерігається тихий, але зростальний зсув у бік думки, що війна з Росією завершиться лише шляхом переговорів між Києвом і Москвою про поступки українською територією.

Європейські союзники все активніше готуються до переговорів щодо війни Росії в Україні, які можуть зосередити на територіальних поступках в обмін на гарантії безпеки для Києва.

Про це пише The Washington Post.

Така тема набула більшої актуальності після перемоги на виборах у США Дональда Трампа, який заявив, що швидко припинить війну. Він також дав зрозуміти, що може підтримати угоду, яка збереже частину захопленої території у Росії.

"В Європі дискусії за зачиненими дверима також підживлюються похмурою ситуацією на полі бою. Українські сили тримають оборону та побоюються скорочення фінансування США", — пише WP.

Інтерв’ю з 10 чинними та колишніми європейськими дипломатами й дипломатами НАТО свідчать про те, що незважаючи на збереження декларацій про постійну підтримку, деякі з союзників України все більше прагнуть закласти основи для переговорів між Україною та Росією, навіть якщо параметри угоди залишаються незрозумілими, йдеться у матеріалі.

Що думають у НАТО

Європейські чиновники та представники НАТО визнають, що розмови про територіальні поступки вже не викликають стільки запитань, як раніше, і дипломати формулюють їх не як "території в обмін на мир", а радше як території в обмін на безпеку України.

"Я думаю, всі більш-менш дійшли такого висновку, але важко сказати про це публічно, бо це означатиме, що ми збираємося винагородити агресію", — сказав експосол Франції у Вашингтоні Жерар Аро.

Також йдеться про те, що "переговори можуть розпочатися раніше", ніж очікувалося, і що вони "призведуть до деяких поступок з обох боків".

Про це, зокрема, заявив експомічник генерального секретаря НАТО і науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Каміль Гранд.

"Є велике питання щодо того, як команда Трампа захоче грати в цю гру", — сказав він.

Європейці побоюються, що адміністрація Трампа може загнати Україну в кут і змусити її піти на невигідну угоду, припинивши допомогу.

Зазначається, що наразі розв'язання війни залишається недосяжним, зокрема тому, що РФ не поступилася своїми вимогами, а ще політику адміністрації Трампа щодо України не було повністю сформульовано, тож немає консенсусу щодо гарантій безпеки, які б могли бути прийнятними для України.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали, що в Україні розробили план створення ядерної зброї на випадок припинення підтримки США. Там зазначали, що Україна могла б швидко створити базовий ядерний пристрій з плутонію, подібний до бомби.

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