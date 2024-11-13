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До Білорусі залетіли 12 "Шахедів", було піднято винищувач – "Беларускі Гаюн"

До Білорусі залетіли 12 "Шахедів", було піднято винищувач – "Беларускі Гаюн"

Російські дрони "Шахед" / Колаж ТСН.ua

Це була вже четверта ніч поспіль, коли російські безпілотники залітали до Білорусі

До Білорусі вночі та вранці 13 листопада залетіли щонайменше 12 російських дронів "Шахед". Білоруські ВПС підіймали в небо винищувач.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

Так, перший російський дрон зайшов до повітряного простору Білорусі ще ввечері 12 листопада, о 22:09, у районі Брагіна. Згодом безпілотник попрямував до Чернігівської області. Після цього БпЛА залітали в Білорусі ще щонайменше 11 разів, і це тривало до 08:10.

Так, о 07:10 дрон був помічений на північ від Річиці. Він летів у напрямку на Світлогорськ/Бобруйськ, за 70 км від білоруського кордону. Далі безпілотник зробив коло і вилетів у напрямку на Київське водосховище, пролетівши над Білоруссю загалом близько 200 км.

За даними моніторингового каналу, щонайменше два дрони були втрачені на білоруській території.

Зазначається, що це була вже четверта ніч поспіль, коли російські безпілотники залітали до Білорусі. Однак 13 листопада білоруські ВПС уперше за ці дні підняли в небо авіацю: вранці з Барановичів злітав винищувач.

Мапа кружляння російських дронів у Білорусі / Фото:
Мапа кружляння російських дронів у Білорусі / Фото: "Беларускі Гаюн"

Нагадаємо, Росія влаштувала 13 листопада масштабну атаку на Україну ракетами і безпілотниками. Так, ворог запустив шість ракет та 90 дронів. Частину з них збили сили ППО.

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