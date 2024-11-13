В Беларусь залетели 12 "Шахедов", был поднят истребитель — "Беларускі Гаюн"

Это была уже четвертая ночь подряд, когда российские беспилотники залетали в Беларусь.

В Беларусь ночью и утром 13 ноября залетели по меньшей мере 12 российских дронов "Шахед". Белорусские ВВС поднимали в небо истребитель.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".

Так, первый российский дрон зашел в воздушное пространство Беларуси еще вечером 12 ноября, в 22:09, в районе Брагина. Впоследствии беспилотник направился в Черниговскую область. После этого БпЛА залетали в Беларусь еще не менее 11 раз, и это длилось до 08:10.

Так, в 07:10 дрон был замечен к северу от Речицы. Он летел в направлении Светлогорска/Бобруйска, в 70 км от белорусской границы. Дальше беспилотник сделал круг и вылетел в направлении Киевского водохранилища, пролетев над Беларусью в общей сложности около 200 км.

По данным мониторингового канала, по меньшей мере два дрона были потеряны на белорусской территории.

Отмечается, что это уже четвертая ночь подряд, когда российские беспилотники залетали в Беларусь. Однако 13 ноября белорусские ВВС впервые за эти дни подняли в небо авиацию: утром с Барановичей взлетал истребитель.

Карта кружения российских дронов в Беларуси/Фото: "Беларускі Гаюн"

Напомним, Россия устроила 13 ноября масштабную атаку на Украину ракетами и беспилотниками. Так, враг запустил шесть ракет и 90 дронов. Часть из них сбили силы ПВО.

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