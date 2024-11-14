В Украину идет потепление: синоптикиня назвала дату

В Украине скоро улучшится погода и станет теплее. В ближайшие дни температура будет 0-5° тепла, а ночью — от 4° тепла до 2° мороза.

Об этом рассказала синоптика Наталья Птуха в интервью "24 Каналу".

"3-9° тепла и даже до +10° ожидаем, что по крайней мере на выходные будут в большинстве регионов Украины. Снова возвращается плюсовая температура, как днем, так и в ночные часы. Это в субботу и воскресенье (16 и 17 ноября — Ред.) ). Дальше будем уточнять", — подчеркнула синоптикиня.

По ее словам, температуру выше +15° ждать не стоит. В частности, еще в пятницу, 15 ноября, погода в Украине будет холодная. Кроме того, в большинстве областей будет мокрый снег, а на юге – дождем. Несмотря на это, сильных осадков можно не бояться, а в субботу они прекратятся.

"То есть эти атмосферные фронты, которые сейчас влекут за собой такую ситуацию со снегом, напоминанием о зимнем периоде, уже отойдут. И несколько дней снова будет без осадков, по крайней мере, до понедельника будет удерживаться более спокойная ситуация", — говорит Наталья Птуха.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре. По их прогнозу средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 1-8° тепла.

Читайте также: