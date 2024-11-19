Россияне вывели в Черное море 6 ракетных носителей — мониторинговые каналы

Пока неизвестно, это ли обучение.
Российские военные вывели в Черное море 6 ракетных носителей.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Общий возможный залп – до 40 "Калибров".
Сейчас речь идет о 4 фрегатах и 2 подлодках.
Сейчас неизвестно, идет ли об учебе или подготовке к атаке.
Напомним, российская армия на сегодняшний день может одновременно запустить по Украине со своих кораблей до 90 крылатых ракет "Калибр".
Читайте также:
- Угроза массированного ракетного удара для Киева остается: эксперт объяснил намерения Путина
- Аналитик Defense Express объяснил цель последней ракетной атаки окупантов
- Последствия атаки на Одессу сняли на фото: подробности о пострадавших и разрушениях