Россияне вывели в Черное море 6 ракетных носителей — мониторинговые каналы

Пока неизвестно, это ли обучение.

Российские военные вывели в Черное море 6 ракетных носителей.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Общий возможный залп – до 40 "Калибров".

Сейчас речь идет о 4 фрегатах и 2 подлодках.

Сейчас неизвестно, идет ли об учебе или подготовке к атаке.

Напомним, российская армия на сегодняшний день может одновременно запустить по Украине со своих кораблей до 90 крылатых ракет "Калибр".

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