Росіяни вивели у Чорне море 6 ракетних носіїв - моніторингові канали

Наразі невідомо, чи це - навчання.

Російські військові вивели у Чорне море 6 ракетних носіїв.

Про це інформують моніторингові канали.

Загальний можливий залп - до 40 "Калібрів".

Наразі йдеться про 4 фрегати та 2 підводні човни.

Нині невідомо, чи йдеться про навчання, чи про підготовку до атаки.

Нагадаємо, російська армія на сьогодні може одночасно запустити по Україні зі своїх кораблів до 90 крилатих ракет "Калібр".

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