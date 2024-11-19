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На Сумщині безпілотник влучив у багатоповерхівку: є загиблі

На Сумщині безпілотник влучив у багатоповерхівку: є загиблі

Триває рятувальна операція / Фото: Суспільне

Ворог продовжує атакувати Україну.

У Глухові на Сумщині "шахед" влучив у багатоквартирний будинок. 

Про це інформує Суспільне. Суми. 

Є загиблі та поранені мешканці, їх кількість уточнюється.

Російські військові вдарили по Глухову близько 23.20. У місті було чути два вибухи. Нині у багатоповерхівці триває розбір завалів, під ними можуть бути люди. 

Нагадаємо, днями росіяни вдарили балістикою по Сумщині. 9 листопада армія РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Там відбулося влучання балістичної ракетою. 

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