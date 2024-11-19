На Сумщині безпілотник влучив у багатоповерхівку: є загиблі

У Глухові на Сумщині "шахед" влучив у багатоквартирний будинок.

Про це інформує Суспільне. Суми.

Є загиблі та поранені мешканці, їх кількість уточнюється.

Російські військові вдарили по Глухову близько 23.20. У місті було чути два вибухи. Нині у багатоповерхівці триває розбір завалів, під ними можуть бути люди.

Нагадаємо, днями росіяни вдарили балістикою по Сумщині. 9 листопада армія РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Там відбулося влучання балістичної ракетою.

Читайте також: