На Сумщині безпілотник влучив у багатоповерхівку: є загиблі

Ворог продовжує атакувати Україну.
У Глухові на Сумщині "шахед" влучив у багатоквартирний будинок.
Про це інформує Суспільне. Суми.
Є загиблі та поранені мешканці, їх кількість уточнюється.
Російські військові вдарили по Глухову близько 23.20. У місті було чути два вибухи. Нині у багатоповерхівці триває розбір завалів, під ними можуть бути люди.
Нагадаємо, днями росіяни вдарили балістикою по Сумщині. 9 листопада армія РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Там відбулося влучання балістичної ракетою.
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