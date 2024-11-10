Росіяни 74 рази обстріляли Сумщину: є поранені

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 9 листопада 2024.

Про це інформує Сумська ОВА у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 74 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 131 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Шосткинська громади.

Миропільська громада: здійснено пуск КАБів (3 вибухи). Внаслідок авіаудару знищено приміщення навчального закладу, пошкоджено більше 10 приватних будинків та будинок культури. Також був удар FPV-дронами (8 вибухів).Внаслідок удару поранено 1 цивільну особу.

Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (14 вибухів), мінометні обстріли (13 вибухів).

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів), FPV-дроном (1 вибух).

Хотінська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (11 вибухів). Внаслідок скиду з ворожого БпЛА отримали поранення 2 цивільні особи. Також був удар FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок удару отримала поранення 1 цивільна особа.

Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи), гранатометів (15 вибухів), FPV-дроном (1 вибух) та скинули ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Юнаківська громада: зафіксовано пуски КАБ (6 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів).

Дружбівська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

Есманьська громада: були мінометні обстріли (14 вибухів), удари FPV-дронами (6 вибухів), артилерійські обстріли (12 вибухів).

Шалигинська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух). Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи).

Новослобідська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Глухівська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).

Шосткинська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух) по інфраструктурі громади.

Сумська громада: ворог завдав авіаційного удару по Сумській громаді, застосувавши КАБи.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія обстріляла Одещину дронами та ракетою.

Крім того, ми раніше інформували, що вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні 2024 року.

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