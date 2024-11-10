Астрологічний прогноз на 10 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужну енергію, якою сьогодні забезпечать нас Всесвіт, необхідно направити у творче русло – якщо врахувати, що на календарі вихідний день, то нею має стати спорт чи побутовий клопіт.

Символ дня: фонтан.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: кораловий, теракотовий.

Щасливі камені дня: сардонікс, бурштин.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: хвороби, що почалися сьогодні, минають швидко і без ускладнень, а люди, які хворіють вже досить довго, сьогодні відчують, що їх недуга йде.

Харчування дня: не можна голодувати та сидіти на дієті – замість користі обмеження у харчуванні завдадуть організму шкоди.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна читати змови, які залучають успіх у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть бути дуже приємними, але віщими вони, на жаль, не є.

Табу дня: не можна нікуди їздити – результати переміщень у просторі будуть невдалими.

Цитата дня: «Пара, яка створює сім'ю, – ось найчистіша форма щастя із тих, що нам випало випробувати» (Вілл Сміт).

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