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Ворог просунувся біля шести населених пунктів - Deep State

Ворог просунувся біля шести населених пунктів - Deep State

Російські військові намагаються рухатися вперед. / Фото: Associated Press

Мапу бойових дій оновлено.

Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті. 

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

За їхньою інформацією, ворог просунувся в Кураховому, Григорівці, біля Максимільянівки, Побєди, Новоолексіївки та Богоявленки.

Нагадаємо, український дрон подолав понад 1000 км і одним ударом знищив 3 військові кораблі РФ.

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