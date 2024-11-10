Ворог просунувся біля шести населених пунктів - Deep State

Мапу бойових дій оновлено.
Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
За їхньою інформацією, ворог просунувся в Кураховому, Григорівці, біля Максимільянівки, Побєди, Новоолексіївки та Богоявленки.
Нагадаємо, український дрон подолав понад 1000 км і одним ударом знищив 3 військові кораблі РФ.
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