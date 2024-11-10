Враг продвинулся около шести населенных пунктов – Deep State

Карта боевых действий обновлена.
Аналитики обновили карту боевых действий на фронте.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
По их информации, враг продвинулся в Курахово, Григоровке, возле Максимилиановки, Победы, Новоалексеевки и Богоявления.
Напомним, украинский дрон преодолел более 1000 км и одним ударом уничтожил 3 военных корабля РФ.
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