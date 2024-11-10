Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг продвинулся около шести населенных пунктов – Deep State

Враг продвинулся около шести населенных пунктов – Deep State

Российские военные пытаются двигаться вперед. / Фото: Associated Press

Карта боевых действий обновлена.

Аналитики обновили карту боевых действий на фронте.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

По их информации, враг продвинулся в Курахово, Григоровке, возле Максимилиановки, Победы, Новоалексеевки и Богоявления.

Напомним, украинский дрон преодолел более 1000 км и одним ударом уничтожил 3 военных корабля РФ.

Читайте также:

В Волчанске продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами! ВСУ нужна помощь!

В Волчанске продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами! ВСУ нужна помощь!

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация