На фронте произошло 153 боевых столкновения — Генштаб

В Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 09.11.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в соцсетей.

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала.

С начала суток произошло 153 боевых столкновения, противник нанес один ракетный (одна ракета), 56 авиационных ударов (77 КАБ) и 675 ударов дронами-камикадзе, осуществил более 3900 обстрелов позиций наших войск.

В Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска.

За сегодняшний день захватчики потеряли на данном направлении 65 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили боевую бронированную машину, артиллерийскую систему, 20 БпЛА, восемь единиц автомобильной и три единицы специальной техники; значительно повредили три артсистемы, семь единиц автомобильной и единицу специальной техники.

Восемь раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Кучеровки, Кругляковки и Лозового. В настоящее время продолжаются пять боеприкосновений.

Вражескую атаку сейчас отбивают украинские воины вблизи Грековки на Лиманском направлении. Четырнадцать штурмовых действий врага в течение дня были остановлены недалеко от Грековки, Невского, Торского и Белогоровки.

На Северском направлении наши подразделения отразили атаку вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении завершились неудачей две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали в районе Торецкая, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки. Продолжаются боевые действия в четырех локациях – враг давит, пытаясь продвинуться в районе Торецкая.

Интенсивно атакует противник украинских защитников в Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 36 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки и Григорьевки. До сих пор длится три боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали по данному направлению 180 и ранили 210 окупантов. Уничтожены три танка, десять боевых бронированных машин, 19 единиц автомобильной техники и четыре миномета. Также девять единиц автомобильной техники и одна артиллерийская система.

Также горячо на Кураховском направлении, в настоящее время суток насчитывается 40 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Екатериновки и Антоновки. Бои продолжаются до сих пор.

На Времивском направлении украинскими воинами отражены пять атак вражеских подразделений в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили одну атаку противника в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении три вражеских штурма потерпели неудачу.

В Курщине украинские бойцы держат оборону, отражая четыре атаки врагов; Всего за сегодня противник предпринял 18 попыток атаковать наши подразделения.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня отметим украинских воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, которые устойчиво сдерживают нашествие превосходящих сил противника на восточном фронте.

Бьем врага и приближаем нашу Победу! Слава Украине!".

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Напомним, российские военные пополнили боеприпасы и активно проводят разведку позиций ВСУ на юге Украины.

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