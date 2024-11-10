Россия атаковали Украину беспилотниками: находитесь в укрытиях

Враг снова запустил ударные беспилотники.
В ночь на 10 ноября россияне снова запустили против украинцев ряд беспилотников.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Движение ударных БпЛА:
1. БпЛА на севере Житомирской области в западном направлении (Коростень).
2. БПЛА с Киевщины курсом на Житомирщину.
3. БПЛА с Черниговщины и Полтавщины курсом на Киевщину.
4. БпЛА на юге Винницкой области в западном направлении.
5. БПЛА из Днепропетровщины на Полтавщину.
6. БпЛА в Харьковской области в северо-западном направлении.
7. БпЛА из Николаева курсом на Кривой Рог.
8. БПЛА из Кировоградщины курсом на Днепропетровщину.
9. БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.
10. Ударный БпЛА мимо Борисполя в направлении Киева.
Напомним, россияне совершили атаку ударными БпЛА по Одессе ночью 9 ноября. В результате атаки повреждения жилых зданий, разрушение и пожары. Один из беспилотников упал во дворе жилого комплекса и поджег припаркованные там автомобили.
По данным Воздушных сил Одесса стала эпицентром ночного удара.
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