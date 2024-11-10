Россия атаковали Украину беспилотниками: находитесь в укрытиях

В ночь на 10 ноября россияне снова запустили против украинцев ряд беспилотников.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Движение ударных БпЛА:

1. БпЛА на севере Житомирской области в западном направлении (Коростень).

2. БПЛА с Киевщины курсом на Житомирщину.

3. БПЛА с Черниговщины и Полтавщины курсом на Киевщину.

4. БпЛА на юге Винницкой области в западном направлении.

5. БПЛА из Днепропетровщины на Полтавщину.

6. БпЛА в Харьковской области в северо-западном направлении.

7. БпЛА из Николаева курсом на Кривой Рог.

8. БПЛА из Кировоградщины курсом на Днепропетровщину.

9. БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.

10. Ударный БпЛА мимо Борисполя в направлении Киева.

Напомним, россияне совершили атаку ударными БпЛА по Одессе ночью 9 ноября. В результате атаки повреждения жилых зданий, разрушение и пожары. Один из беспилотников упал во дворе жилого комплекса и поджег припаркованные там автомобили.

По данным Воздушных сил Одесса стала эпицентром ночного удара.

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