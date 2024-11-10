Росія атакували Україну безпілотниками: перебувайте в укриттях

У ніч проти 10 листопада росіяни знову запустили проти українців низку безпілотників.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА на півночі Житомирщини у західному напрямку (Коростень).

2. БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину.

3. БпЛА з Чернігівщини та Полтавщини курсом на Київщину.

4. БпЛА на півдні Вінниччини у західному напрямку.

5. БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину.

6. БпЛА на Харківщині у північно-західному напрямку.

7. БпЛА з Миколаївщини курсом на Кривий Ріг.

8. БпЛА з Кіровоградщини курсом на Дніпропетровщину.

9. БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

10. Ударний БпЛА повз Бориспіль у напрямку Києва.

Нагадаємо, росіяни здійснили атаку ударними БпЛА по Одесі вночі 9 листопада. Внаслідок атаки є пошкодження житлових будівель, руйнування та пожежі. Один з безпілотників впав у дворі житлового комплексу та підпалив припарковані там автівки.

За даними Повітряних сил, Одеса стала епіцентром нічного удару.

Читайте також: