Росія атакували Україну безпілотниками: перебувайте в укриттях

Ворог знову запустив ударні безпілотники.
У ніч проти 10 листопада росіяни знову запустили проти українців низку безпілотників.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА на півночі Житомирщини у західному напрямку (Коростень).
2. БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину.
3. БпЛА з Чернігівщини та Полтавщини курсом на Київщину.
4. БпЛА на півдні Вінниччини у західному напрямку.
5. БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину.
6. БпЛА на Харківщині у північно-західному напрямку.
7. БпЛА з Миколаївщини курсом на Кривий Ріг.
8. БпЛА з Кіровоградщини курсом на Дніпропетровщину.
9. БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
10. Ударний БпЛА повз Бориспіль у напрямку Києва.
Нагадаємо, росіяни здійснили атаку ударними БпЛА по Одесі вночі 9 листопада. Внаслідок атаки є пошкодження житлових будівель, руйнування та пожежі. Один з безпілотників впав у дворі житлового комплексу та підпалив припарковані там автівки.
За даними Повітряних сил, Одеса стала епіцентром нічного удару.
Читайте також: