В Сети появились кадры последствий удара по российскому полигону за 200 км от линии фронта

В сети появились архивные кадры, зафиксировавшие последствия атаки неизвестного ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по российскому военному полигону в Ростовской области.

Об этом сообщило издание UAF Geolocate.

Атака была совершена 3 ноября, как сообщают россияне в видео, удар пришелся на ночное время. Кадры демонстрируют несколько сожженных палаток, которые, вероятно, были уничтожены в результате использования дрона с боевой частью, содержащей суббоеприпасы в виде маленьких шариков. Такое оружие эффективно для уничтожения живой силы, что может объяснять целевое впечатление палаток. По словам россиян, людей в палатках не было, хотя у них, как утверждают, располагаются срочники 102-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии.

Последствия удара по полигону российских оккупационных войск/Фото: UAF Geolocate

Последствия удара по полигону российских оккупационных войск/Фото: UAF Geolocate

Полигон находится к востоку от города Новочеркаск, примерно в 200 км от линии фронта.

Напомним, Россия, вероятно, потеряла очередной вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Читайте также: