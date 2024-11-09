Неизвестные БпЛА атаковали Тульскую область РФ – "росСМИ"

Официальных комментариев от советской власти пока нет

Неизвестные беспилотники в ночь на 9 ноября 2024 атаковали Тульскую область РФ.

Об этом сообщают местные жители – пишут "росСМИ".

Местные жители жалуются на атаку беспилотников в районе города Алексин этой ночью.

Пострадавших пока нет.

Официальных комментариев пока пока нет.

"Алексин Тульской области всю ночь атакуют БПЛА, жители насчитали по меньшей мере 11 беспилотников. Местные власти ситуацию пока не комментировали", — говорится в сообщении в соцсетях.

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