Астрологический прогноз на 9 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от решения финансовых вопросов – вместо прибыли они принесут убытки.

Символ дня: Летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: оранжевый.

Счастливые камни дня: змеевик, серпентин.

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний – необходимо заранее принять превентивные, прописанные лечащим врачом меры.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и грибов.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически.

Магия и мистика дня: не стоит заниматься любовной магией – ее результат ничем не порадует, скорее, наоборот.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому им можно не придавать особого значения.

Табу дня: разбитое или треснувшее зеркало является плохой приметой – она сулит неприятности в будущем.

Цитата дня: «Страх – это полная противоположность свободы» (Ошо).

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