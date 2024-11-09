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Астрологический прогноз на 9 ноября

Астрологический прогноз на 9 ноября

Летучая мышь - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от решения финансовых вопросов – вместо прибыли они принесут убытки.  

Символ дня: Летучая мышь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: оранжевый. 

Счастливые камни дня: змеевик, серпентин.

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний – необходимо заранее принять превентивные, прописанные лечащим врачом меры.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и грибов. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически. 

Магия и мистика дня: не стоит заниматься любовной магией – ее результат ничем не порадует, скорее, наоборот.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому им можно не придавать особого значения. 

Табу дня: разбитое или треснувшее зеркало является плохой приметой – она сулит неприятности в будущем. 

Цитата дня: «Страх – это полная противоположность свободы» (Ошо). 

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