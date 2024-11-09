Астрологический прогноз на 9 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо отказаться от решения финансовых вопросов – вместо прибыли они принесут убытки.
Символ дня: Летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: оранжевый.
Счастливые камни дня: змеевик, серпентин.
За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний – необходимо заранее принять превентивные, прописанные лечащим врачом меры.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса и грибов.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически.
Магия и мистика дня: не стоит заниматься любовной магией – ее результат ничем не порадует, скорее, наоборот.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому им можно не придавать особого значения.
Табу дня: разбитое или треснувшее зеркало является плохой приметой – она сулит неприятности в будущем.
Цитата дня: «Страх – это полная противоположность свободы» (Ошо).
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