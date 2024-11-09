Астрологічний прогноз на 9 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: необхідно відмовитися від вирішення фінансових питань – замість прибутку вони зазнають збитків.

Символ дня: Кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: помаранчевий.

Щасливе каміння дня: змійовик, серпентин.

За якусь частину тіла відповідає: кістки грудного відділу.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань — необхідно заздалегідь вжити превентивних, прописаних лікарем заходів.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'яса та грибів.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись категорично.

Магія та містика дня: не варто займатися любовною магією – її результат нічим не порадує, скоріше, навпаки.

Сни дня: сни нинішньої ночі не мають важливої інформації, тому їм можна не надавати особливого значення.

Табу дня: розбите або тріснуте дзеркало є поганою прикметою — вона обіцяє неприємності в майбутньому.

Цитата дня: "Страх — це повна протилежність свободи"(Ошо).

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