Ночное кружение беспилотников в Украине: где раздались взрывы

Враг снова атаковал Украину.
В ночь на 9 ноября 2024 года в части территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за атаки вражеских беспилотников.
Работали силы ПВО, а также раздались взрывы.
В частности, взрывы прозвучали:
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Одесса;
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Днепр/р-н;
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Чугуев (Харьковщина);
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Винницкая;
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Харьков;
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Черкасщина;
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Тернопольщина.
Напомним, что ранее россияне устроили по жилому дому в Одессе: есть погибшие.
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