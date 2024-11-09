Ночное кружение беспилотников в Украине: где раздались взрывы

В ночь на 9 ноября 2024 года в части территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за атаки вражеских беспилотников.

Работали силы ПВО, а также раздались взрывы.

В частности, взрывы прозвучали:

Одесса;

Днепр/р-н;

Чугуев (Харьковщина);

Винницкая;

Харьков;

Черкасщина;

Тернопольщина.

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Напомним, что ранее россияне устроили по жилому дому в Одессе: есть погибшие.

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