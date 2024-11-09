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Ночное кружение беспилотников в Украине: где раздались взрывы

Ночное кружение беспилотников в Украине: где раздались взрывы

Россияне атаковали крупные украинские города / Фото: t.me/odesacityofficial

Враг снова атаковал Украину.

В ночь на 9 ноября 2024 года в части территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за атаки вражеских беспилотников.

Работали силы ПВО, а также раздались взрывы.

В частности, взрывы прозвучали:

  • Одесса;

  • Днепр/р-н;

  • Чугуев (Харьковщина);

  • Винницкая;

  • Харьков;

  • Черкасщина;

  • Тернопольщина.

Напомним, что ранее россияне устроили по жилому дому в Одессе: есть погибшие.

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