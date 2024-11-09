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Нічне кружляння безпілотників в Україні: де пролунали вибухи

Нічне кружляння безпілотників в Україні: де пролунали вибухи

Росіяни атакували великі українські міста / Фото: t.me/odesacityofficial

Ворог знову атакував Україну.

У ніч проти 9 листопада 2024 року у частині території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників

Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи. 

Зокрема, вибухи прозвучали:

  • Одеса;

  • Дніпро/р-н;

  • Чугуїв (Хaркiвщина);

  • Вiнниччина;

  • Харків;

  •  Черкaщина;

  • Тернoпільщина.

Нагадаємо, що раніше росіяни вгатили по житловому будинку в Одесі: є загиблі

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