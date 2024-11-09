Нічне кружляння безпілотників в Україні: де пролунали вибухи

Ворог знову атакував Україну.
У ніч проти 9 листопада 2024 року у частині території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників.
Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи.
Зокрема, вибухи прозвучали:
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Одеса;
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Дніпро/р-н;
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Чугуїв (Хaркiвщина);
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Вiнниччина;
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Харків;
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Черкaщина;
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Тернoпільщина.
Нагадаємо, що раніше росіяни вгатили по житловому будинку в Одесі: є загиблі.
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