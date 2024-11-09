Нічне кружляння безпілотників в Україні: де пролунали вибухи

У ніч проти 9 листопада 2024 року у частині території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників.

Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи.

Зокрема, вибухи прозвучали:

Одеса;

Дніпро/р-н;

Чугуїв (Хaркiвщина);

Вiнниччина;

Харків;

Черкaщина;

Тернoпільщина.

Також читайте В Одесі вранці розгорнуть штаб для допомоги містянам після ворожої атаки

Нагадаємо, що раніше росіяни вгатили по житловому будинку в Одесі: є загиблі.

Читайте також: