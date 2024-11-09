Невідомі БпЛА атакували Тульську область РФ - "росЗМІ"

Офіційних коментарів від радянської влади наразі немає

Невідомі безпілотники у ніч на 9 листопада 2024 року атакували Тульську область РФ.

Про це повідомляють місцеві жителі - пишуть "росЗМІ".

Місцеві жителі скаржаться на атаку безпілотників у районі міста Олексин цієї ночі.

Постраждалих наразі немає.

Офіційних коментарів також наразі поки немає.

"Олексин Тульської області всю ніч атакують БПЛА, мешканці нарахували щонайменше 11 безпілотників. Місцева влада ситуацію поки не коментувала", - йдеться у повідомленні у соцмережах.

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