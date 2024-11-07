На Солнце произошла вспышка: будет ли магнитная буря

Пятно на Солнце выпустило вспышку класса X2.3, вызвавшее отключение радиосвязи на Земле.

Об этом сообщает Space.com.

Ученые отслеживают, сопровождала ли вспышка корональный выброс массы (КВМ), который может вызвать магнитную бурю на Земле.

Отметим, магнитная буря накрыла нашу планету уже 7 ноября, но она связана с другой вспышкой, которую Солнце выпустило 3 ноября.

Метеозависимые, пожилые люди и те, кто имеют хронические болезни, могут плохо чувствовать себя. Следите за изменениями в своем самочувствии во время магнитных бурь. Может возникать головная боль, ухудшение сна, апатия или раздражение.

Магнитные бури могут приводить к повышенной тревожности и стрессу.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызываемое потоками заряженных частиц, выбрасываемых из короны Солнца во время солнечных вспышек. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, вызывая его колебания. Магнитные бури могут влиять на работу электронных приборов, систем связи, а также на здоровье людей, вызывая головные боли, усталость и ухудшение общего самочувствия.

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