На Сонці стався спалах: чи буде магнітна буря

Пляма на Сонці випустила спалах класу X2.3, який викликав відключення радіозв'язку на Землі.

Про це повідомляє Space.com.

Наразі вчені відстежують, чи спалах супроводжував корональний викид маси (КВМ), який може викликати магнітну бурю на Землі.

Зазначимо, магнітна буря накрила нашу планету вже 7 листопада, але вона пов'язана з іншим спалахом, який Сонце випустило 3 листопада.

Метеозалежні, люди похилого віку та ті, хто мають хронічні хвороби, можуть погано почуватися. Слідкуйте за змінами у своєму самопочутті під час магнітних бур. Може виникати головний біль, погіршення сну, апатія чи подразнення.

Магнітні бурі можуть призводити до підвищеної тривожності та стресу.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, яке викликається потоками заряджених частинок, що викидаються з корони Сонця під час сонячних спалахів. Ці частинки взаємодіють з магнітним полем нашої планети, спричиняючи його коливання. Магнітні бурі можуть впливати на роботу електронних приладів, систем зв’язку, а також на здоров’я людей, викликаючи головні болі, втому та погіршення загального самопочуття.

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