Землю накрила потужна магнітна буря: скільки днів штормитиме

Магнітні бурі можуть впливати на наше самопочуття та здоров'я.

Потужна магнітна буря з індексом у 6 балів накрила Землю.

Про це повідомляє сервіс Meteoagent.

Наступні три дні явище буде середньої потужності, К-індекс коливатиметься в межах 4-х балів.

Метеозалежні, люди похилого віку та ті, хто мають хронічні хвороби, можуть погано почуватися. Слідкуйте за змінами у своєму самопочутті під час магнітних бур. Може виникати головний біль, погіршення сну, апатія чи подразнення.

Магнітні бурі можуть призводити до підвищеної тривожності та стресу.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, яке викликається потоками заряджених частинок, що викидаються з корони Сонця під час сонячних спалахів. Ці частинки взаємодіють з магнітним полем нашої планети, спричиняючи його коливання. Магнітні бурі можуть впливати на роботу електронних приладів, систем зв’язку, а також на здоров’я людей, викликаючи головні болі, втому та погіршення загального самопочуття.

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