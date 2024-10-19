Білорусь направляє своїх військових до Росії нібито для бойового навчання

Кількість військових, які вирушають на навчання до Росії, наразі не повідомляється.

Білоруські військовослужбовці вирушають до Росії для проходження військових навчань в одному з навчально-бойових центрів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Білорусі.

"Сьогодні ми розпочинаємо наступний етап — відправляємо військовослужбовців зі з'єднань та військових частин, щоб вони могли запозичити передові методики підготовки військ для подальшого впровадження їх у практику підготовки своїх військових частин", — йдеться у повідомленні.

Наразі не повідомляється про кількість військових, які відправляються в Росію для навчань.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що білоруські військові готуються провести операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною.

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