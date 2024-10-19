Беларусь отправляет своих военных в Россию якобы для боевой учебы

Количество военных, отправляющихся на обучение в Россию, пока не сообщается.

Белорусские военнослужащие отправляются в Россию для прохождения военных учений в одном из учебно-боевых центров.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

"Сегодня мы приступаем к следующему этапу — отправляем военнослужащих из соединений и воинских частей, чтобы они могли позаимствовать передовые методики подготовки войск для дальнейшего внедрения их в практику подготовки своих воинских частей", — говорится в сообщении.

Пока не сообщается о количестве военных, которые отправляются в Россию для учений.

Напомним, ранее сообщалось, что белорусские военные готовятся провести операции под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной.

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