"РФ совершит провокацию против Беларуси": СНБО – о залетах "Шахедов"

В результате провокации могут пострадать гражданские и НПЗ.

В ситуации с залетами беспилотниками "Шахед" в Беларусь все идет к тому, что Россия таки совершит провокацию в отношении этого государства.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Он заметил, что в течение этой ночи по территории Беларуси пролетели семь российских дронов. В сентябре в страну залетали 30 беспилотников. Был даже зафиксирован удар "Шахедом" вблизи Мозыря, где находится нефтеперерабатывающий завод.

"Все идет к тому, что россия таки совершит провокацию против беларуси, в результате которой могут пострадать как гражданские, так и сам НПЗ. И это сознательные действия россиян", — отметил Коваленко.

Напомним, ранее аналитический канал "Белорускі Гаюн" сообщил, что в ночь на 18 октября несколько российских беспилотников зашли в Беларусь из Украины.

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