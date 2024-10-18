"РФ здійснить провокацію проти Білорусі": РНБО – про зальоти "Шахедів"

У ситуації з залітаннями безпілотниками "Шахед" до Білорусі все йде до того, що Росія таки здійснить провокацію щодо цієї держави.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Він зауважив, про протягом цієї ночі територією Білорусі пролетіли сім російських дронів. У вересні до країни залітали 30 безпілотників. Був навіть зафіксований удар "Шахедом" поблизу Мозиря, де розташований нафтопереробний завод.

"Все йде до того, що росія таки здійснить провокацію проти білорусі, внаслідок якої можуть постраждати як цивільні, так і сам НПЗ. І це свідомі дії росіян", – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, раніше аналітичний канал "Беларускі Гаюн" повідомив, що в ніч проти 18 жовтня декілька російських безпілотників зайшли до Білорусі з України.

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