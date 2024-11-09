ВСУ продвинулись в Курской области, а россияне давят на Донбассе – ISW

Украинские войска продвинулись к северной части Новоивановки Курской области. Между тем фиксируется продвижение российских оккупантов на Донбассе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры 8 ноября показывают, что ВСУ незначительно продвинулись к бурелому в северной части Новоивановки (юго-восточнее Коренево).

Несколько российских военкоров утверждали, что войска РФ усилили свои атаки в Кореневском районе, хотя другие блогеры рассказывали, что линия фронта осталась в основном неизменной, несмотря на усиление боевых действий.

Российские оккупанты недавно продвинулись к югу от ВЧасов Яра. Геолокационные кадры 8 ноября показывают, что захватчики продвинулись к северному району шахты к востоку от Ступочек.

Российские блогеры утверждали, что российские подразделения захватили шахту и пересекли участок канала Северский Донец – Донбасс юго-западнее Клищиевки.

Российские военкоры также утверждали, что войска РФ продвинулись примерно на 3 км вдоль северного и южного флангов Временного Яра, однако в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Кроме этого, оккупанты продолжали наступательные операции в районе Бондарного, в пределах самого Временного Яра и в районе Белой Горы и Ступочек 7 и 8 ноября.

Напомним, в последнее время оккупанты усилили давление на Курахово, в том числе по новым направлениям, которые ставят под угрозу логистику в город. Для этого неприятель привлек огромное количество ресурсов на нескольких участках фронта.

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