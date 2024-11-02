Бои за Курахово: в Deep State оценили ситуацию

В последнее время оккупанты усилили давление на Курахово, в том числе по новым направлениям, которые ставят под угрозу логистику в город. Для этого неприятель привлек огромное количество ресурсов на нескольких участках фронта.

Об этом сообщили аналитики Deep State.

"В частности, московиты активно штурмуют восточную часть Курахового через Максимилиановку, забегают на восточные окрестности города. Параллельно с этим не прекращаются попытки прорваться в районе Островского. Одновременно активное внимание россияне уделяют попыткам выйти на дирекцию населенных пунктов Ильинка-Берестки, чтобы взяти под контроль северную часть города", – говорится в сообщении.

В Deep State отметили, что этот контроль может быть физическим или огневым, но в любом случае благодаря работе FPV-дронов он будет существенно влиять на логистику, что, очевидно, является приоритетной целью оккупантов.

"Это первое, на что охотится враг. Для реализации этого маневра у московитов есть несколько вариантов, которые они развивают одновременно — давление со стороны Кураховки, за которое уже идет битва и прощупывание обороны в районе населенного пункта Новоселидовка-Измаиловка. Силы противника вовлечены там в достаточно большом количестве еще с момента стягивания для боев за Украинск-Цукурино-Горняк и количество их не уменьшается", — отметили военные аналитики.

Российские оккупанты активно штурмуют восточную часть Курахового / Фото: t.me/DeepStateUA

Отдельно они обратили внимание на один отрезок фронта, где "вырисовывается более масштабная цель московитов" и является одной из типичных в битве за крупные города. Речь идет о взятии под контроль логистики и постепенном окружении населенного пункта.

"Параллельно они просто уничтожают город. После прорыва обороны в районе Золотой Нивы и Угледара, противник активно продолжает свое движение через Шахтерское, Новоукраинку и Богоявленку, дойдя уже до отрезка Ясная Поляна-Максимовка-Трудовое. Ситуацию пытаются стабилизировать всеми возможными силами, но это пока не удается", – объяснили специалисты.

По прогнозам Deep State, если россияне и дальше будут успешно продвигаться и сохранят имеющиеся темпы, то "выход на трассу Н15 Запорожье-Донецк не за горами". Если это произойдет, враг получит возможность перерезать важнейший и основной логистический путь в город.

"Пока это масштабное видение развития событий, которые могут сложиться вокруг Курахового и противник не собирается останавливаться. Как будет развиваться ситуация покажет только время, но хочется в очередной раз повторить и подчеркнуть — ложь нас всех погубит. Ситуация вокруг потери Селидового тому пример", — подчеркнули в Deep State.

Напомним, В NYT оценили, к чему может привести потеря украинскими войсками Торецка. Армия РФ может заблокировать линию поставки, соединяющую украинские силы на большей части востока

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