Бої за Курахове: у Deep State оцінили ситуацію

Останнім часом окупанти посилили тиск на Курахове, зокрема з нових напрямків, які ставлять під загрозу логістику до міста. Для цього ворог залучив велику кількість ресурсів на декількох ділянках фронту.

Про це повідомили аналітики Deep State.

"Зокрема, московити активно штурмують східну частину Курахового через Максимільянівку, забігають на східні околиці міста. Паралельно з цим не припиняються спроби прорватися в районі Острівського. Одночасно активну увагу росіяни приділяють спробам вийти на дирекцію населених пунктів Іллінка-Берестки, щоб взяти під контроль північну частину міста", – йдеться у повідомленні.

У Deep State зауважили, що цей контроль може бути фізичним чи вогневим, але в будь-якому разі завдяки роботі FPV-дронів він суттєво впливатиме на логістику, що очевидно є пріоритетною метою окупантів.

"Це найперше, на що полює ворог. Для реалізації цього маневру у московитів є декілька варіантів, які вони розвивають одночасно — тиск з боку Курахівки, за яке вже триває битва і промацування оборони в районі населеного пункту Новоселидівка-Ізмаїлівка. Сили противника залучені там у досить великій кількості ще з моменту стягування для боїв за Українськ-Цукурине-Гірник і кількість їх не зменшується", – зазначили військові аналітики.

Російські окупанти активно штурмують східну частину Курахового / Фото: t.me/DeepStateUA

Окремо вони звернули увагу на один відтинок фронту, де "вимальовується більш масштабна ціль московитів" і яка є однією з типових у битві за великі міста. Йдеться про взяття під контроль логістики й поступове оточування населеного пункту.

"Паралельно вони просто знищують місто. Після прориву оборони в районі Золотої Ниви та Вугледару, противник активно продовжує свій рух через Шахтарське, Новоукраїнку і Богоявленку, дійшовши вже до відтинку Ясна Поляна-Максимівка-Трудове. Ситуацію намагаються стабілізувати всіма можливими силами, але поки це не вдається", – пояснили фахівці.

За прогнозами Deep State, якщо росіяни й надалі успішно просуватимуться і збережуть наявні темпи, то "вихід на трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк не за горами". Якщо це станеться ворог отримає можливість перерізати надважливий і основний логістичний шлях до міста.

"Поки що це масштабне бачення розвитку подій, які можуть скластися навколо Курахового і противник не збирається зупинятися. Як буде розвиватися ситуація покаже лише час, але хочеться вчергове повторити та наголосити — брехня нас всіх погубить. Ситуація навколо втрати Селидового тому приклад", – наголосили у Deep State.

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