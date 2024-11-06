Генштаб сообщил, какие направления враг атакует больше всего

Ситуация на фронте остается очень напряженной, враг атакует по нескольким направлениям.

С начала суток на фронте произошло 99 боевых столкновений, наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Ситуация на фронте остается напряженной. Силы обороны продолжают противодействовать попыткам противника продвинуться вглубь территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 99. Горячее сейчас на Покровском и Кураховском направлениях", — говорится в пресс-службе. .

По данным Генштаба, войска РФ продолжают применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. Под артиллерийскими ударами оказались несколько населенных пунктов, в частности, Волфине, Заречье, Янжуловка и другие. РСЗО обстреляли Искровщину.

Курская область: Вражеская авиация сбросила семь управляемых авиабомб по территории области.

Харьковское направление: Российские террористы штурмовали позиции украинских подразделений у Старицы. Все атаки противника были отбиты.

Купянское направление: Враг шесть раз атаковал позиции украинских военных возле Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки. Все атаки получили достойный отпор.

Лиманское направление: Войска РФ пытаются продвинуться у Дружелюбовки, Грековки, Торского и Тернов. За сутки произошло семь боестолкновений, два из которых продолжаются.

Северское направление: Два боестолкновения продолжаются недалеко от Белогоровки, одну вражескую атаку уже отбили.

Краматорское направление: Захватчики совершили одну штурмовую атаку вблизи Клищиевки, активно используя авиацию. Они нанесли удары авиабомбами по Миньковке и Привилью.

Торецкое направление: Враг увеличил количество атак до четырех возле Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Украинские военные отразили две атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

Покровское направление: Войска РФ совершили 24 атаки в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Селидового и Новоалексеевки. Силы обороны отразили 19 атак, пять боеприкосновений продолжаются.

Кураховское направление: Враг атаковал 39 раз. Ситуация напряжена, бои продолжаются в 21 локации.

Времевское направление: Украинские войска отразили две атаки в районах Трудового и Максимовки. Четыре боестолкновения продолжаются вблизи Трудового.

Ореховское направление: Отражается штурм врага в направлении Новоандреевки. Враг применял бомбардировочную авиацию по Малой Токмачке, Омельнику и Вольнянце, сбросив восемь КАБов. Также нанес удар по Каменскому.

Приднепровское направление: Две атаки врага не имели успеха.

Другие направления: Существенных изменений на других участках фронта не произошло.

Напомним, украинским бойцам удалось остановить очередной механизированный штурм армии РФ на Северском направлении. Задание выполнили воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и 54-й механизированной бригады

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