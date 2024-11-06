Генштаб повідомив, які напрямки ворог атакує найбільше

Ситуація на фронті залишається дуже напруженою, ворог атакує по декількох напрямках.

З початку доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень, найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ситуація на фронті залишається напруженою. Сили оборони продовжують протидіяти спробам противника просунутися вглиб території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 99. Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, війська РФ продовжують застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Під артилерійськими ударами опинилися кілька населених пунктів, зокрема Волфине, Заріччя, Янжулівка та інші. РСЗВ обстріляли Іскривщину.

Курська область: Ворожа авіація скинула сім керованих авіабомб по території області.

Харківський напрямок: Російські терористи штурмували позиції українських підрозділів біля Стариці. Усі атаки ворога були відбиті.

Куп’янський напрямок: Ворог шість разів атакував позиції українських військових біля Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки. Всі атаки отримали гідну відсіч.

Лиманський напрямок: Війська РФ намагаються просунутися біля Дружелюбівки, Греківки, Торського та Тернів. За добу відбулося сім боєзіткнень, два з яких продовжуються.

Сіверський напрямок: Два боєзіткнення тривають неподалік Білогорівки, одну ворожу атаку вже відбили.

Краматорський напрямок: Загарбники здійснили одну штурмову атаку поблизу Кліщіївки, активно використовуючи авіацію. Вони завдали удари авіабомбами по Міньківці та Привіллю.

Торецький напрямок: Ворог збільшив кількість атак до чотирьох біля Торецька, Диліївки та Щербинівки. Українські військові відбили дві атаки, ще два боєзіткнення тривають.

Покровський напрямок: Війська РФ здійснили 24 атаки в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Селидового та Новоолексіївки. Сили оборони відбили 19 атак, п’ять боєзіткнень тривають.

Курахівський напрямок: Ворог атакував 39 разів. Ситуація напружена, бої тривають у 21 локації.

Времівський напрямок: Українські війська відбили дві атаки в районах Трудового та Максимівки. Чотири боєзіткнення тривають поблизу Трудового.

Оріхівський напрямок: Відбивається штурм ворога в напрямку Новоандріївки. Ворог застосовував бомбардувальну авіацію по Малій Токмачці, Омельнику та Вільнянці, скинувши вісім КАБів. Також завдав удару по Кам’янському.

Придніпровський напрямок: Дві атаки ворога не мали успіху.

Інші напрямки: Суттєвих змін на інших ділянках фронту не відбулося.

Нагадаємо, українським бійцям вдалося зупинити черговий механізований штурм армії РФ на Сіверському напрямку. Завдання виконали воїни 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" та 54-ї механізованої бригади

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