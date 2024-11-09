ЗСУ просунулися у Курській області, а росіяни тиснуть на Донбасі - ISW

Українські війська просунулися до північної частини Новоіванівки Курської області. Між тим фіксується просування російських окупантів на Донбасі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри від 8 листопада показують, що ЗСУ незначно просунулися до бурелому в північній частині Новоіванівки (на південний схід від Коренево).

Кілька російських воєнкорів стверджували, що війська РФ посилили свої атаки в Коренівському районі, хоча інші блогери розповідали, що лінія фронту залишилася в основному незмінною попри посилення бойових дій.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південь від Часового Яру. Геолокаційні кадри від 8 листопада показують, що загарбники просунулися до північного району шахти на схід від Ступочок.

Російські блогери стверджували, що російські підрозділи захопили шахту та перетнули ділянку каналу Сіверський Донець - Донбас на південний захід від Кліщіївки.

Російські воєнкори також стверджували, що війська РФ просунулися приблизно на 3 км вздовж північного та південного флангів Часового Яру, проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Крім цього, окупанти продовжували наступальні операції в районі Бондарного, в межах самого Часового Яру та в районі Білої Гори та Ступочок 7 і 8 листопада.

Нагадаємо, останнім часом окупанти посилили тиск на Курахове, зокрема з нових напрямків, які ставлять під загрозу логістику до міста. Для цього ворог залучив велику кількість ресурсів на декількох ділянках фронту.

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