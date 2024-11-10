Астрологический прогноз на 10 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощную энергию, которой сегодня обеспечат нас Вселенная, необходимо направить в созидательное русло: если учесть, что на календаре выходной день, то им должен стать спорт или бытовые хлопоты.

Символ дня: Фонтан.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: коралловый, терракотовый.

Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: начавшиеся сегодня болезни проходят быстро и без осложнений, а люди, болеющие уже довольно долго, сегодня почувствуют, что их недуг уходит.

Питание дня: нельзя голодать и сидеть на диете – вместо пользы ограничения в питании принесут организму вред.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть очень приятными, но вещими они, увы, не являются.

Табу дня: нельзя никуда ездить – результаты перемещений в пространстве будут неудачными.

Цитата дня: «Пара, которая создает семью – вот самая форма счастья их тех, что нам суждено испытать» (Уилл Смит).

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