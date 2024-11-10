Астрологический прогноз на 10 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: мощную энергию, которой сегодня обеспечат нас Вселенная, необходимо направить в созидательное русло: если учесть, что на календаре выходной день, то им должен стать спорт или бытовые хлопоты.
Символ дня: Фонтан.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: коралловый, терракотовый.
Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь.
За какую часть тела отвечает: грудной отдел.
Болезни дня: начавшиеся сегодня болезни проходят быстро и без осложнений, а люди, болеющие уже довольно долго, сегодня почувствуют, что их недуг уходит.
Питание дня: нельзя голодать и сидеть на диете – вместо пользы ограничения в питании принесут организму вред.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи могут быть очень приятными, но вещими они, увы, не являются.
Табу дня: нельзя никуда ездить – результаты перемещений в пространстве будут неудачными.
Цитата дня: «Пара, которая создает семью – вот самая форма счастья их тех, что нам суждено испытать» (Уилл Смит).
Читайте также:
- Зодиакальный гороскоп на ноябрь 2024 года для всех 12 знаков
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 4-10 ноября
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 4 по 10 ноября