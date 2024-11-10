Россияне 74 раза обстреляли Сумщину: есть раненые

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 9 ноября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская ОВА в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 74 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 131 взрыв. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская, Шосткинская громады.

Миропольская громада: осуществлен пуск КАБов (3 взрыва). В результате авиаудара уничтожены помещения учебного заведения, повреждены более 10 частных домов и дом культуры. Также был удар FPV-дронами (8 взрывов). В результате удара ранено 1 гражданское лицо.

Белопольская громада: произошли сбросы ВОГ с БпЛА (14 взрывов), минометные обстрелы (13 взрывов).

Великописаревская громада: враг бил из минометов (5 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).

Хотинская громада: произведен пуск КАБ (1 взрыв), сброс ВОГ с БпЛА (11 взрывов). В результате сброса с вражеского БпЛА получили ранения 2 гражданских лица. Также был удар FPV-дроном (1 взрыв). В результате удара получило ранение 1 гражданское лицо.

Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва), гранатометов (15 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв) и сбросили ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Юношеское общество: зафиксированы пуски КАБ (6 взрывов), артиллерийский обстрел (5 взрывов).

Дружбовская громада: 3 мины сбросил враг на территорию общины.

Эсманьская громада: были минометные обстрелы (14 взрывов), удары FPV-дронами (6 взрывов), артиллерийские обстрелы (12 взрывов).

Шалыгинская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв). Также произошел сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва).

Новослободская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.

Глуховская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).

Шосткинская громада: совершен ракетный удар (1 взрыв) по инфраструктуре общины.

Сумская община: враг нанес авиационный удар по Сумской громаде, применив КАБы.

На месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки россиян уточняются.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия обстреляла Одесщину дронами и ракетой.

Кроме того, мы ранее информировали, что сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди гражданских в Украине в 2024 году.

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