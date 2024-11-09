Росіяни вдарили балістикою по Сумщині: що відомо про наслідки

Ввечері суботи, 9 листопада, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. За попередньою інформацією, є влучення балістичної ракети, тип якої поки що невідомий.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються. Будьте уважні та обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – йдеться у повідомленні.

Про вибухи у Шосткинському районі близько 17 години також повідомляли й моніторингові канали.

Нагадаємо, Київ та низку областей у суботу, 9 листопада, о 17:01 охопила повітряна тривога. Наразі тривога триває, є загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

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