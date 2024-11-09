Ракетний удар по Харкову: стало відомо, куди прилетіло

Минулося без жертв та постраждалих.

Вночі проти 9 листопада росіяни знову вдарили по Харкову. Приліт стався у дорогу на перетині двох районів міста. Зафіксовано певні пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

З його слів, інформації щодо постраждалих поки не надходило.

"Прилетіло в одну з найзавантаженіших міських трас. Пошкоджено дорожнє покриття, контактні лінії тролейбуса та мережу вуличного освітлення. Зруйнована одна непрацююча автозаправна станція, та трохи пошкоджена інша. В прилеглому готелі вибито кілька вікон. Незначні пошкодження отримав розташований на перехресті будівельний гіпермаркет", - зазначив Терехов.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що загарбники вдарили по місту керованою ракетою "ГРОМ-Э1". За його даними, минулося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що окупанти вгатили по Одесі. Про наслідки удару читайте у новині.

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