Погода у листопаді: як довго ще протримається тепло

У другій половині листопада очікується мінливий характер погоди з достатньою кількістю опадів та невисокою температурою.

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Якою буде погода вихідними

Вихідні наближаються, як і зима, а тому, поки ще не вдарили морози, хотілось би відпочити і на свіжому повітрі. Початок тижня виявився примхливим, а вітер подекуди здував і дерева, і балкони, втім на вихідних погода таки ще порадує нас, прогнозують синоптики. Зокрема, фахівці "Укргідрометцентру" кажуть, що у п'ятницю, 8 листопада, утримається погода без опадів. Вночі та вранці місцями буде туман. Вітер незначний, змінних напрямків, 3-8 м/с; у східній частині західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1... +4 °С, а вдень буде ​​+8… +13 °С.

Схожа ситуація і в суботу, 9 листопада, опадів також не прогнозують, але вночі та вранці буде місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с; у західних регіонах змінних напрямів, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від одного градусу морозу до +4 градусів тепла, а вдень буде від ​​+8 до +13 °С градусів тепла.

Аналогічна погода на нас чекає і у неділю, 10 листопада, по всій території України продовжить панувати антициклон. Втім, очікується мінлива хмарність, але знову ж таки без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 0 до +5 градусів тепла, а вдень також буде від ​​+8 до +13 градусів тепла.

Як довго ще буде тепло

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що в листопаді тепло ще утримається в Україні. А от триватиме місяць по-різному: чим далі на північ і схід, тим раніше прийде холод.

Коли похолодає

Холодати почне у другій декаді, температура до кінця місяця поступово знизиться від +6-7 до +3-4 градусів удень і від 0-3 градусів тепла до 1-2 градусів морозу вночі.

З холодами прийдуть опади, вся третя декада очікується мокрою, пройдуть дощі з мокрим снігом. Найбільше дощитиме на Буковині і Хмельниччині. А от на півночі погода у листопаді буде різною.

"Температурні гойдалки" протягом першої десятиденки прогнозуються і в центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Тут листопад розпочався від +12-13 градусів удень, далі кілька днів синоптики прогнозують, що буде +5-7, а потім тепло ще трохи повернеться і буде знову +9-11. Вночі холодніше на 5-7 градусів, трохи дощитиме.

Де буде холодно

У східних областях – це Харківська, Донецька і Луганська – листопад вступив у свої права вже на третій день. Денна температура швидко впала від +10-12 градусів до +5-6, синоптики кажуть, що так буде протягом двох тижнів. Надалі похолодає ще на 2-3 градусів, вночі заморозки до -2 градусів. Опадів у регіоні прогнозується мало, і будуть вони незначними. Лише у третій декаді дощитиме більше, особливо на Харківщині, іноді пролітатиме сніг. Південні області зустрінуть листопад комфортними температурами. Однак далі буде похолодання.

Раніше синоптики повідомили, що до України йдуть морози. Як зміниться погода – читайте у нашій новині.