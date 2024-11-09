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ЗСУ відмінусували понад 1600 окупантів: Генштаб повідомив деталі

ЗСУ відмінусували понад 1600 окупантів: Генштаб повідомив деталі

Ситуація на фронті складна / Фото: Associated Press

Ворог на фронті втрачає і живу сили, і техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 9 листопада склали 707 450 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1660 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 707 540 (+1660) осіб 
  • танків ‒ 9238 (+5) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 18697 (+36) 
  • артилерійських систем – 20249 (+23) 
  • РСЗВ – 1245 
  • засоби ППО ‒ 996 
  • літаків – 369 
  • гелікоптерів – 329 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 18575 (+49)
  • крилаті ракети ‒ 2634 (+3)
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28561 (+66) 
  • спеціальна техніка ‒ 3604 (+2)

Нагадаємо, український дрон подолав понад 1000 км і одним ударом знищив 3 військові кораблі РФ.

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