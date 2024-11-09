ЗСУ відмінусували понад 1600 окупантів: Генштаб повідомив деталі

Ворог на фронті втрачає і живу сили, і техніку.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 9 листопада склали 707 450 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1660 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 707 540 (+1660) осіб
- танків ‒ 9238 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 18697 (+36)
- артилерійських систем – 20249 (+23)
- РСЗВ – 1245
- засоби ППО ‒ 996
- літаків – 369
- гелікоптерів – 329
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18575 (+49)
- крилаті ракети ‒ 2634 (+3)
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28561 (+66)
- спеціальна техніка ‒ 3604 (+2)
Нагадаємо, український дрон подолав понад 1000 км і одним ударом знищив 3 військові кораблі РФ.
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