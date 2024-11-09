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ВСУ отминусовали более 1600 оккупантов: Генштаб сообщил детали

ВСУ отминусовали более 1600 оккупантов: Генштаб сообщил детали

Ситуация на фронте сложная / Фото: Associated Press

Враг на фронте теряет и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на 9 ноября составили 707 450 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1660 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 707 540 (+1660) человек
  • танков ‒ 9238 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 18697 (+36)
  • артиллерийских систем – 20249 (+23)
  • РСЗО – 1245
  • средства ПВО – 996
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18575 (+49)
  • крылатые ракеты ‒ 2634 (+3)
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28561 (+66)
  • специальная техника ‒ 3604 (+2)

Напомним, украинский дрон преодолел более 1000 км и одним ударом уничтожил 3 военных корабля РФ.

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