ВСУ отминусовали более 1600 оккупантов: Генштаб сообщил детали

Враг на фронте теряет и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на 9 ноября составили 707 450 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1660 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 707 540 (+1660) человек

танков ‒ 9238 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 18697 (+36)

артиллерийских систем – 20249 (+23)

РСЗО – 1245

средства ПВО – 996

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18575 (+49)

крылатые ракеты ‒ 2634 (+3)

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 28561 (+66)

специальная техника ‒ 3604 (+2)

Напомним, украинский дрон преодолел более 1000 км и одним ударом уничтожил 3 военных корабля РФ.

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