ВСУ отминусовали более 1600 оккупантов: Генштаб сообщил детали

Враг на фронте теряет и живую силу, и технику.
Общие боевые потери российских оккупантов на 9 ноября составили 707 450 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1660 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 707 540 (+1660) человек
- танков ‒ 9238 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 18697 (+36)
- артиллерийских систем – 20249 (+23)
- РСЗО – 1245
- средства ПВО – 996
- самолетов – 369
- вертолетов – 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18575 (+49)
- крылатые ракеты ‒ 2634 (+3)
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 28561 (+66)
- специальная техника ‒ 3604 (+2)
Напомним, украинский дрон преодолел более 1000 км и одним ударом уничтожил 3 военных корабля РФ.
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