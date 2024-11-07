Готові до морозів?: Україну накриє новий антициклон

До холодів готові? До України наближаються морози. Синоптики дали новий прогноз!

Чого очікувати українцям найближчими днями – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Новий антициклон в Україні

До України суне новий антициклон під назвою "Антициклон майбутнього". Синоптики вже навіть жартують, що було б з погодою, якби її "обирали" українці:

"Уявляю, що було б з погодою, якби українці її обирали. Формували б партії – Антициклон Майбутнього, Опозиційний Циклон, Атмосферний Народний Фронт, Рясні Дощі, Сонце – Назавжди, Хіба Це Дощі, Україна Без Туманів, Народна Снігова Ініціатива, Українцям – Сонце, Ворогам – Смерчі… Тут можна вправлятися безкінечно. Проте я переконана, що в нас так не буде, бо обираючи якусь погоду, потім довелося б за неї відповідати. А так завжди відповідальними за будь-яку синоптичну ситуацію є метеорологи, на яких можна все звалити. А часом і правильно".

Погода на 7 листопада

Але жарти жартами, синоптикиня Наталя Діденко розповіла, яким буде 7 листопада. Каже, що якраз у столиці цього дня перемагає партія Антициклон Майбутнього, бо і 8 листопада, і найближчим часом якихось істотних опадів не передбачається й навіть світитиме сонце. Щоправда, заявить про себе опозиційна платформа Туманний Блок, але переважно вклинюватимуться кандидати у нічні та ранкові години. А от що буде на градуснику – читайте далі:

"У четвер в Україні антициклон зумовить скрізь суху повітряну масу, опадів не очікується. Вітер північно-західний та західний, 5-12 метрів за секунду. Температура повітря найближчої ночі становитиме у західних областях 0-3 градуси морозу, а на решті території України +2+5 градусів. Протягом дня 7-го листопада очікується короткочасне потепління, стовпчики термометрів піднімуться до +9+12 градусів, на півдні до +12+15 градусів, лише на північному сході буде свіжіше, +7+9 градусів. Найближчої ночі у Києві +2+4 градуси, завтра вдень потепліє до +8+10 градусів. Надалі погода в Україні буде свіжою, холоднуватою, проте переважно сухою".

Коли настане похолодання?

Водночас про сильне похолодання, кажуть синоптики, наразі ще не йдеться. Денні максимуми наприкінці тижня трішечки підвищаться, сказала Наталія Птуха і додала, що вдень в середньому на прикладі столиці може бути, зокрема до +9. Ну а взагалі листопад – період передзим’я і температурних гойдалок. Цього місяця погода і справді, як вередлива дівчина. Фахівці Українського гідрометцентру повідомили, що середня температура повітря у листопаді буде, як і торік, у межах норми. Лише на сході і південному сході – дещо вища за норму. Однак, це менше, ніж на один градус.

Мінімуми та максимуми температур у листопаді

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у листопаді в більшості областей становить 24 градуси морозу. У північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та в Карпатах – 31 градус морозу, на півдні Криму та Одещині – 13 градусів морозу. Абсолютний максимум температури – 24 градуси тепла, у Закарпатській, Чернівецькій, центральних, південних областях та у Криму – до 29 градусів тепла.

Де буде тепло?

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що листопад розпочнеться однаково в усіх областях України, тобто тепло ще утримається. А от продовжиться місяць по-різному: що далі на північ і схід, то раніше прийде холод.

Коли випаде сніг?

Холодати почне у другій декаді листопада. Температура до кінця місяця поступово знизиться від +6-7 до +3-4 градусів удень і від 0-3 градусів тепла до 1-2 градусів морозу вночі. З холодами прийдуть опади, вся третя декада очікується "мокрою", пройдуть дощі з мокрим снігом. Найбільше дощитиме на Буковині і Хмельниччині. А от на півночі погода у листопаді буде різною.

Погода в центральних областях

"Температурні гойдалки" протягом першої десятиденки прогнозуються і в центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Тут листопад розпочнеться з +12-13 градусів удень, далі кілька днів буде +5-7 і знову +9-11. Вночі – холодніше на 5-7 градусів, трохи дощитиме.

Погода у східних областях

У східних областях – це Харківська, Донецька і Луганська – листопад вступить у свої права вже на третій день. Денна температура швидко впаде від +10-12 градусів до +5-6 і триматиметься такою протягом двох тижнів. Надалі похолодає ще на 2-3 градуси, а, враховуючи, що небо часто буде малохмарним, вночі очікувані заморозки до -2 градусів. Опадів у регіоні прогнозується мало, і будуть вони незначними. Лише у третій декаді дощитиме більше, особливо на Харківщині, іноді пролітатиме сніг. Південні області зустрінуть листопад комфортними температурами. Однак далі буде похолодання.

Прогнози погоди різняться

Як видно, прогнози "Укргідрометцентру" та погодних сайтів відрізняються: фахівці-метеорологи очікують незначне потепління у другій половині листопада, яке супроводжуватиметься дощами. А Інтернет-синоптики обіцяють поступове похолодання протягом місяця, а ближче до зими – дощі з мокрим снігом по всій Україні, навіть у південних областях.

Нагадаємо, що поточний робочий тиждень в Україні розпочався сильним вітром, який зривав дахи і утеплення з будинків у Києві. Частково злітали навіть балкони та летіли в автівки.

В іншому районі столиці вітер повністю зірвав дах, а дерево впало на ворота будинку, звідки саме мали виходити діти.

Вітер валив дерева

Валив дерева вітер і у Кривому Розі. Зокрема, на вулиці Пляжній між першим і другим під’їздами надломилася величезна тополя. На Чернігівщині негода вивела з ладу лінії електропередач у 66 населених пунктах, без світла опинилися понад 15 тис. споживачів. А в Харкові 4 листопада вже почалася зима: люди поділилися кадрами першого снігу у Мережі. А на тлі – побите місто після обстрілів.

4 листопада у Києві пориви вітру сягали 20 м/с! Але, як кажуть синоптики, до кінця цього тижня вітер з ніг вже не зноситиме.

Читайте також: