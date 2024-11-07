Трамп змінить перебіг війни в Україні, але не за 24 години – NYT

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США політика Вашингтону щодо підтримки України майже напевно зміниться. Але наразі неможливо сказати, як саме.

Про це пише видання The New York Times.

Журналісти нагадують, що "Трамп зі скептицизмом, якщо не відвертою ворожістю, ставиться до ідеї подовження допомоги США Україні. Також він обіцяв, що зможе завершити війну за один день — не кажучи, як саме. Усе це викликає у Києві занепокоєння, що Трамп тиснутиме на Україну, щоб укласти угоду на невигідних умовах".

"Його бажання досягти угоди — і, ймовірно, швидкої — не віщує нічого доброго для стійкої підтримки США", — заявили аналітики Королівського інституту об’єднаних служб.

Окрім скептичного ставлення до подальшої підтримки України Трамп також із захопленням відгукувався про президента Росії Володимира Путіна, натомість критикуючи українського лідера Володимира Зеленського. Це теж додає негарних припущень щодо того, як саме Трамп хоче закінчити війну в Україні за один день.

За словами дипломатів, які говорили на умовах анонімності, делікатні багатосторонні переговори щодо миру в Україні вже тривають останніми місяцями. Як на них вплине повернення Трампа у глобальну політику, наразі незрозуміло.

Раніше WSJ дізнався деталі "мирного плану" Трампа. Більше про це читайте у новині.

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