США і Китай можуть закінчити війну в Україні - Зеленський

Китай має вплив на Росію, тому може допомогти в мирному процесі.

Китай та США можуть припинити війну Росії проти України, якщо відкинуть розбіжності в поглядах та діятимуть разом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

Він зазначив, що Китай може відіграти "величезну роль у припиненні війни, оскільки Росія дуже залежить від китайського експортного ринку".

Зеленський також зауважив, що США і Китай могли б діяти разом та припинити війну Росії проти України.

Нагадаємо, 23 травня уряди Бразилії та Китаю опублікували спільну заяву щодо вирішення війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру.

На відміну від представленого у лютому 2023 року мирного плану Китаю, цей план містить не 12, а шість пунктів.

Напередодні президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Китай може відіграти ключову роль у встановленні миру в Україні.

"Я наполегливо закликаю Китай у тому, що він міг би вплинути на Путіна, покласти край цій війні, – заявив Стубб.

За словами президента, крім Китаю, важливу роль у досягненні миру може відіграти Глобальний Південь.

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