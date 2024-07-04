На Житомирщині спалахнула пожежа через атаку "Шахедів": є постраждалі

Армія РФ вночі, 4 липня, атакувала Україну ударними БпЛА типу "Shahed". Силам ППО вдалося збити "Шахеди". Внаслідок падіння уламків є пошкодження і постраждалі.

Про це повідомили в Житомирській ОВА

Вночі 4 липня на Житомирщині через загрозу БпЛА повітряну тривогу оголошували двічі.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 "шахед" у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей", — йдеться у повідомленні.

Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

"Внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізували до лікарні. Ій надають необхідну допомогу", - додали в повідомленні.

Збили 10 із 10 "Шахедів"! Росія вночі атакувала Україну!

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