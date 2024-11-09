Ракетный удар по Харькову: стало известно, куда прилетело

Обошлось без жертв и пострадавших.

В ночь на 9 ноября россияне снова ударили по Харькову. Прилет пришелся в путь на пересечении двух районов города. Зафиксированы некоторые повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, информации о пострадавших пока не поступало.

"Прилетело в одну из самых загруженных городских трасс. Повреждены дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения. Разрушена одна неработающая автозаправочная станция и немного повреждена другая. В близлежащем отеле выбито несколько окон. Незначительные повреждения получил расположенный на перекрестке строительный гипермаркет", — отметил Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что захватчики ударили по городу управляемой ракетой "ГРОМ-Э1". По его данным, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что оккупанты ударили по Одессе. О последствиях удара читайте в новости.

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